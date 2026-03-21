不登校やひとり親家庭の子どもたちを支援する雲仙市の施設で20日、お金の大切さを学ぶ講座が開かれました。 雲仙市千々石町にある「メットライフ財団支援 らたん」で開かれた金融教育講座。 「らたん」は、メットライフ生命と日本財団が取り組む「高齢者・子どもの豊かな居場所プログラム」の一環で3年前に開いた子どもたちの拠り所です。 講座は金融教育の推進に向けた国際的な啓発活動「グローバル・マネー・ウィ