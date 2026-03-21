アメリカ・オハイオ州で20日、対米投資の一環として新設されるガス火力発電所の起工式が開かれ、同じ敷地内に、およそ80兆円規模のデータセンターが建設されることが明らかになりました。日米合意による対米投資の第1弾として、オハイオ州パイクトンに建設されるガス火力発電所の起工式には、プロジェクトに携わるソフトバンクグループの孫正義会長や、アメリカ商務省のラトニック長官らが出席しました。孫会長は式典で、発電所と