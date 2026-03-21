13日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、5月16日（土）に「ファン感謝DAY2026」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 今回のファン感謝DAYはチームのホームアリーナであるヴィクトリーナ・ウインク体育館で行われ、申し込み方法や当日のスケジュールなどの詳細は後日改めて発表されるとのこと。 シーズンの締めくくりとし