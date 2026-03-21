テレビアニメ『シャングリラ・フロンティア』（シャンフロ）の3rd season（第3期）が、2027年1月より放送されることが決定した。あわせて最新ビジュアルが公開された。【画像】面白そう？初のゲーム『シャンフロ』ビジュアル3rd seasonの幕開けを告げる最新ビジュアルは、「ギャラクシア・ヒーローズ：カオス」（通称GGC）に参戦する際のサンラクの仮装、かぼちゃ頭から漏れる明かりに照らし出された楽郎、『シャンフロ』時の