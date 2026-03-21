俳優の雛形あきこが21日、自身のXを更新。夫・天野浩成よりも強そうなショットを公開した。【写真あり】パジャマ姿でも「圧倒的強者オーラ」を放つ雛形あきこ天野は、令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）に「懲役1000年の男」ジーク／仮面ライダードォーンとして出演することが発表されている。ジークはゴージャスなアウターを着ているが、その下の衣装について雛形は「パジャマ…