【ソウル＝藤原聖大】韓国中部の大田（テジョン）の自動車部品工場で２０日に発生した火災で、韓国・聯合ニュースによると、２１日午前までに従業員１０人が死亡し、５９人が重軽傷を負った。いまだに４人の行方が分かっておらず、消防当局が捜索を続けている。火災は２０日午後１時１５分頃に発生し、約１１時間後に鎮火した。当時工場では約１７０人が勤務していた。