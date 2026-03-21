埼玉・上尾市の住宅で20日夜、親子2人が死亡しているのが見つかりました。警察は、事件や事故の可能性もあるとみて調べています。20日午後9時過ぎ、上尾市上の住宅で、男性（78）と長男（44）が倒れているのを妻（84）が発見しました。警察官が駆けつけたところ、男性は1階で、長男は2階でそれぞれ倒れていて、その場で死亡が確認されました。現場の住宅は親子3人暮らしで、発見された際、男性（78）は衣服を身につけていなかった