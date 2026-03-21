女優橋本環奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。16年来の友人の女優平祐奈（27）と旅行について話して一番行く海外について語った。橋本が「海鮮が大好きで」と熱海を訪れたからには海鮮ものを食べたいと話していた。熱海旅行の終盤で定置網を所有している海鮮料理を提供する店に入店。話題は休みの過ごし方になって橋本はまとまった休暇が取れたら「海外行くかな、長期だったらね」と