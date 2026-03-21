グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が19日、自身のInstagramを更新し、トリートメントした黒髪ロングの最新ショットを公開した。【写真】AI作のように美しい…黒髪ロングの麻倉瑞季麻倉は「髪の毛が綺麗になったらモテるようになりました」「やはり髪は女の命ですね」と報告するとともに、黒髪ロングに黒いニットというシックな出で立ちのポートレートを公開。ファンからは「お人形みたいでめちゃくちゃ綺麗」「『さらに