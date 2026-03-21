長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第6話「怪盗フェイド登場」が、あす3月22日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】エモルギアが暴走して大ピンチ！第6話予告映像宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用し