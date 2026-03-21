フェラーリはこのほど、 フロントミッドシップにV型8気筒ツインターボエンジンを搭載する新しい2+スパイダーの新型「アマルフィ スパイダー」(Amalfi Spider)を発表した。 フロントミッドシップにツインターボV8エンジンを搭載する2+スパイダー「アマルフィ スパイダー」同モデルは、快適性やスタイルを妥協することなく、よりダイナミックなドライビング体験を求めるユーザーに向けて設計した。卓越したパフォーマンスと日常的な