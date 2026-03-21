この連載では、投資にまつわる疑問・お悩みに、SBIネオトレード証券の担当者が答えます。今回取り上げるのは「自社株買いで株価が上がるってどういうことですか?」です。○自社株買いで株価が上がるってどういうことですか?――そもそも「自社株買い」とは何をすることですか?自社株買いは、株式の発行会社が現金・預金等を使い、市場から自社の株式を購入することです。株式の購入後は、自社株として保有することもできるほか、消