2022年に公開され、観客動員数 120 万人を記録した映画『今夜、世界からこの恋が消えても』。通称「セカコイ」で映画初主演（福本莉子とのダブル主演）を務めた道枝駿佑（なにわ男子）が、単独主演として立つ映画『君が最後に遺した歌』が完成した。生見愛瑠がヒロイン役で共演し、一緒に“歌をつくる”ことで「自分の居場所」を見つけ、翻弄されながらも愛を育んでいくラブストーリーを魅せる。初共演となる道枝と生見が、それ