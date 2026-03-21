この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローン返済中に病気やケガで長期間働けなくなったらどうなる？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン返済中に病気やケガで長期間働けなくなったらどうなる？」住宅ローンの返済は、長い期間続きます。今は健康ですが、急に病気になったり、ケガをしたりして長期間働けなく