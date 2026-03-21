◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）＝３月２１日、栗東トレセン３連勝中のダノンシーマ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キタサンブラック）はＣＷコースから坂路をゆっくりと上がり、最終調整を終えた。落ち着きがあり、どっしりと構えている。福永助手は「予定通り、順調にメニューを消化できています。高いレベルで安定した状態を保てているという印象です」と納得の表情を浮かべた