◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク―広島戦のスタメンが発表された。広島先発の新外国人フレディ・ターノック投手は打席機会確保のため「９番・ＤＨ」に入った。１番にドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が入り、３番に小園海斗内野手、佐々木泰内野手は「４番・一塁」に入った。以下は両軍のスタメン。【広島】１（中）平川２（右）中村奨３（三）小園４（一）佐々木５（左）フ