◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（２１日・横須賀スタジアム）巨人は２１日、ファーム・リーグ・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発は井上温大投手。前回１４日に先発したファーム開幕戦・オイシックス戦では５回１失点の好投を見せていた。坂本達也捕手とバッテリーを組む。打線は「４番・三塁」でドラフト６位の藤井健翔内野手が出場。１９日にファーム・リーグで公式戦１号を打ったばかりだ。また三塚琉生外野手も