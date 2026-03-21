ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアを特集したテレビ朝日系「徹子の部屋特別編」が２０日に放送され、番組の演出にネットは笑った。約１時間半の特番で、りくりゅうの２人を根掘り葉掘り。「徹子さんが聞きたいこと」に挙げた７つのワードをテーマにトークが行われた。その７つは「証言」「カナダ」「感動の名シーン」「お衣装」「こ