巨人の田中将大投手（３７）が２０日に自身のインスタグラムを更新。妻・里田まいとの１４度目の結婚記念日を報告した。「ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ本日３月２０日は１４度目の結婚記念日」とつづった。里田まいが沖縄・那覇キャンプを訪れた際に２人で撮った２ショット写真とともに掲載した。今季、坂本とともにチーム最年長となった田中将はオープン戦１０イニング無失点と好投を続けて開幕ローテ入りに向け