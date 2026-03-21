クイーンＣ・Ｇ３で２着のジッピーチューン（牝３歳、美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）が、次走は桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）を目標としていることが分かった。社台グループオーナーズが３月２１日までに、ホームページで発表した。同馬は前走のクイーンＣで、１１番人気の伏兵ながら２着と好走した。前走後は放牧先の宮城・山元トレーニングセンターで調整が進められ、１８日に美浦トレセ