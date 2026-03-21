◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東前頭筆頭・若隆景（荒汐）が春場所１４日目の２１日、日本相撲協会に休場を届け出た。診断書には「右上腕三頭筋付着部損傷疑い右肘内側側副靱帯損傷疑いのため６週間程度の療養を要する」と記されていた。若隆景の休場は２０２３年秋場所以来７度目。１４日目の対戦相手、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）は不戦勝となる。