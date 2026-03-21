CHAQLA.とsugarによるツーマンツアー「SWEET SIX SENSE」が首都圏3会場にて開催されることが発表された。楽曲、衣装、アートワーク。いずれも唯一無二の表現を突き進み、ヴィジュアル系シーンの中でも異彩を放つ存在として日本のみならず海外からの支持も広げているCHAQLA.。一方で今年1月に恵比寿LIQUIDROOMにて開催した＜sugar 3rd ONEMAN FREE LIVE＞を大盛況のうちに終え、あらためて存在感と勢いを見せつけたsugar。活動歴