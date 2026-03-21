◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日、みずほペイペイ）ソフトバンクが、広島戦のスタメンを発表した。ＷＢＣ組の周東、牧原大、近藤がいずれもスタメン入りした。近藤はＷＢＣでは１３打数無安打と打撃不振を味わったが、帰国後も打撃フォームを入念に調整。試合前練習でも快音を連発していた。２０日の広島戦（みずほペイペイ）ではベンチを外れたが、この日はＷＢＣ終了後の初出場で「３番・右翼」で打席に立つ。松