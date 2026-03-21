日常のふとした瞬間に「人生のままならなさ」を感じることは誰にでも1度はあるだろう。そんな、誰の身にも起こりうる愛すべき日常のドタバタを描いた漫画『二日酔いの日の個人的あるある』や『電動歯ブラシ、買ってみた♪』（作：も～さん）が、ネット上で注目を集めている。 【漫画】「二日酔いの日の個人的あるある」の声 二日酔いになると作者は、普段なら気にならないような匂いを敏感にキャッチしてしまうようになる