明日22日からの向こう2週間は、日本付近を低気圧が通過するタイミングが、たびたびあるでしょう。23日(月)と25日(水)〜26日(木)、28日(土)〜29日(日)を中心に雨が降る見込みです。気温は平年より高い日が多く、日中は春本番の暖かさとなる所が多いでしょう。来週は、東京や名古屋など桜が満開になる予想の所もあるため、天気予報をしっかりチェックしてお花見の計画にお役立てください。明日22日〜28日短い周期で雨が降る明日22