フェデリコ・キエーザが復帰「生死を懸けた戦いの重要性を理解」3大会ぶりの出場を目指すイタリア代表が臨む北中米共催ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフのメンバーが発表された。イタリアのサッカー専門メディア「カルチョメルカート・コム」では、イングランド1部プレミアリーグのリバプールに所属するFWフェデリコ・キエーザの復帰に注目している。イタリアは4回のW杯優勝を誇る強豪として知られるが、直近の2大会はまさ