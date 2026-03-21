3連休の中日の21日、長野市の動物園ではイベントが行われていて、多くの家族連れなどでにぎわっています。長野市の城山動物園で20日から開催されている「春の動物園まつり」。期間中は、エサやり体験や動物との触れ合いなどが企画されていて、21日午前中は、今月で34歳を迎えるアメリカン・ミニチュアホースの「すず」の誕生会が行われました。訪れた人は、すずと一緒に写真を撮ったりして楽しんでいました。飯山市から「楽