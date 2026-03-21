韓国政府がイランのホルムズ海峡封鎖を非難する各国首脳の共同声明に参加すると明らかにした。外交部は20日、「わが政府は英国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、カナダの7カ国が発表した『ホルムズ海峡関連首脳共同声明』に参加することにした」と伝えた。続いて「今回の決定は国際海上交通路の安全と航行の自由に対するわが政府の基本立場と国際社会の動向、ホルムズ海峡通航の支障が我々のエネルギー需給と経済に