東洋大姫路に勝利し、駆け出す花咲徳栄の選手たち＝甲子園花咲徳栄は0―1の八回1死から安打、失策、安打で塁を埋め、押し出し死球で同点に。さらに鈴木の遊ゴロの間に、スタートを切っていた二塁走者まで生還し2点を加えた。先発の黒川は力強い直球を軸に9安打2失点で完投。東洋大姫路は六回に松本の適時二塁打で先制。八回は峰松の三塁打を足掛かりに1点差に迫ったが、及ばなかった。