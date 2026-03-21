「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が21日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。美容室ショットを投稿した。「レース前に髪のメンテナンス」と報告し、ロングヘアをケアした巻き髪ショットをアップ。「毛先がかなり傷んじゃったから切らないとダメかなぁと思ったのに、トリートメントだけでとっても綺麗にして頂きました」と21日に開幕する自動