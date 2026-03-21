ドバイ・エルビル・ベイルート発着便を3月28日まで、テルアビブ発着便を4月9日まで、テヘラン発着便を4月30日まで、アブダビ・ドバイ/ワールドセントラル発着便を6月27日まで運休することを決めた。さらに、オーストリア航空とルフトハンザ・ドイツ航空はアンマン発着便を3月28日まで、ルフトハンザ・ドイツ航空はリヤドとダンマーム発着便を4月5日まで、それぞれ運休する。影響を受ける予約客には、1回限りの予約変更もしくは払い