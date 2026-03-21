タレントの辻希美さんは3月20日、自身のInstagramを更新。次女・夢空さんと愛犬・クックの“夢の背比べ”を披露しました。【写真】辻希美、次女と愛犬の“夢の背比べ”「可愛い過ぎん？」辻さんは「クックと夢の背くらべしたら同じ身長だったのぉ〜 可愛い過ぎん？」とつづり、2枚の写真を投稿。7カ月の次女・夢空さんと9歳の愛犬・クックが背中合わせに立ち、身長比べをしています。夢空さんは、クックの毛並みの色に似たベージュ