日常生活や趣味の世界で使われる言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？今回は、納得感のある伝統的な言い回しから、ロシア・シベリア原産の愛らしい犬種、さらには季節を感じるおなじみの和菓子まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。