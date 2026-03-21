熊本県立大学の卒業式が熊本市内で開かれ、約480人が新たな一歩を踏み出しました。 県立大学の卒業式には、華やかな袴姿やスーツ姿の卒業生が出席。卒業証書と学位記が手渡されました。 出席した卒業生の中には、3歳のころ「こうのとりのゆりかご」、いわゆる「赤ちゃんポスト」に預けられた、宮津航一（みやつ・こういち）さん（22）の姿も。 堤裕昭（つつみ・ひろあき）学長は、卒業生たちにはなむけの言葉を贈りました