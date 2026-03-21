20日の日米首脳会談で、北朝鮮による拉致問題が取り上げられたことについて、拉致被害者家族会は「早期に問題が進展することを期待しています」というコメントを出しました。高市首相は拉致問題に関し、「金正恩（キム・ジョンウン）総書記と直接会う気持ちが非常に強い」とアメリカのトランプ大統領に伝え、即時解決に向けて全面的な支持を得たということです。コメントの中で拉致被害者家族会の横田代表は、中東情勢が緊迫する中