【ワシントン＝池田慶太】ロイター通信は２０日、トランプ米政権が対イラン軍事作戦に関し、約２５００人の海兵隊部隊や米海軍の強襲揚陸艦「ボクサー」など複数の艦艇を中東地域に追加派遣すると報じた。米当局者の話として伝えた。ボクサーは米国を出港後、太平洋を横断して中東に向かうという。日本の佐世保基地（長崎県）に配備されている強襲揚陸艦「トリポリ」と海兵隊部隊も現在、中東に向かっている。新たに派遣する