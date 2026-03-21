記者会見で「ファイアフォン」を発表するジェフ・ベゾス氏＝2014年6月、米ワシントン州シアトル（ロイター＝共同）【コロンバス共同】ロイター通信は20日、米アマゾン・コムがスマートフォン市場への再参入を計画していると報じた。2014年に発表し1年余りで撤退した「ファイアフォン」以来となる。AI対応の新型機開発を進めており、米アップルや韓国サムスン電子に対抗するという。音声アシスタントの機能を搭載し、従来のアプ