映画やテレビで屈強なアクションスターとして活躍したチャック・ノリスさんが死去した/Frederic Meylan/Sygma/Getty Images via CNN Newsource（CNN）格闘技の世界王者にも輝いたアクションヒーロー、チャック・ノリスさんが死去した。86歳だった。そのタフな姿は、人気テレビ番組「炎のテキサス・レンジャー」で不朽のものとなった。ノリスさんの家族は20日午前、インスタグラムとフェイスブックにメッセージを投稿。ノリスさんが