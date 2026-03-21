〓石あかりがヒロインを務め、最終週（23日から）の放送を控えるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、雨清水八雲（レフカダ・ヘブン）を演じているトミー・バストウ（34）が、東京・雑司ヶ谷霊園内にある小泉八雲と小泉家の墓参りを行った。制作のNHK大阪放送局が21日午前、コメントを発表した。◇◇トミー・バストウあらためて小泉八雲さんのお墓にお参りをして、圧倒されるような気持ちになりました。感情があふれ、とても強