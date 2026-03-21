アメリカのトランプ大統領は20日、イラン情勢をめぐり、「対話はできるが停戦はしたくない」と述べ、攻撃を続ける考えを示しました。トランプ大統領は、ホワイトハウスで記者団に対し「対話はできるが停戦はしたくない。相手を壊滅させている時に停戦するわけがないだろう」と述べ、イランへの攻撃を続ける姿勢を強調しました。また、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡については「アメリカには必要ないが、ヨーロッパや日本、韓国、