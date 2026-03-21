高市総理大臣はトランプ大統領との日米首脳会談を終え、帰国の途につきました。高市総理は日本時間の21日未明、ワシントン近郊の空港から政府専用機に乗り込みました。イラン情勢をめぐりトランプ大統領は会談で、日本に一層の貢献を求めましたが、高市総理は会談後、「法律の範囲内で、できることとできないことがあるのできっちりと説明した」と述べています。アメリカに寄り添う姿勢を見せつつ、具体的な協力については踏み込ま