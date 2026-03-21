コインパーキングの料金を抑える方法として「一度出庫して再入庫すれば安くなるのでは」と考える人もいます。確かに仕組み上は可能な場合もありますが、ルールやマナーの観点から注意が必要です。再入庫の実態とリスクについて解説します。 再入庫による料金リセットの仕組み 多くのコインパーキングでは、出庫すると利用履歴がリセットされます。そのため再入庫すると新たな利用として扱われ、