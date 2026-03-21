ロッテは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」の衣装をリニューアルすることになったと発表した。新衣装は「個性の共存とチームとしての結束」をコンセプトに、M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバーを基調にデザイン。コーディネートのバリエーションは、歴代最多となる12パターンとなります。衣装のリニューアルは2024年以来2年ぶりで、開幕戦となる3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18:3