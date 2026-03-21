韓国フィギュアスケート界の新女王、李海仁（イ・ヘイン、２０）が、世界選手権（２４日開幕、チェコ・プラハ）での初戴冠へ大きな期待を寄せられている。李はミラノ・コルティナ五輪での表現力豊かな演技が注目されたほか、男子の?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）との?猫カフェデート?が複数の米メディアで報じられるなど一躍時の人に。世界的ファッション誌「ヴォーグ・イタリア」の「オリンピック・トップ５ルッ