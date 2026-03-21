SBSの時事番組『それが知りたい』（原題）側が、李在明（イ・ジェミョン）大統領の暴力団癒着説を扱った放送回について謝罪したが、これをSNSに投稿する際に添えたハッシュタグが物議を醸している。去る3月20日、SBS側は2018年7月に放送された『それが知りたい』の「権力と暴力団−パッタヤー殺人事件、その後1年」編について、立場を明かした。【関連】李大統領がSBSに怒り「塵ほどの“ネタ”があれば…」SBSは、「放送後、京畿（