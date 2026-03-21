女優ユン・ウネが、ドラマ『宮〜Love in Palace』の放送20周年を迎え、当時を振り返った。ユン・ウネは最近、自身のSNSに「知らないシーンがこんなに多いなんて。20周年記念に一度しっかり一気見してみようかな？」というコメントとともに動画を投稿した。【写真】ユン・ウネ、「伝説のキスシーン」公開された映像には、2006年に放送されたドラマ『宮〜Love in Palace』を視聴するユン・ウネの姿が収められている。劇中でチェギョ