お金がなくてもモテる男性はいます。女性は今の姿だけでなく未来の可能性も含めて男性を見ているのでしょう。では具体的にどんな男性に将来性を感じるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者の声を参考に、「女性から『今は貧乏だけど、将来性はありそう』と思われる男性」を考えてみました。【１】毎年、欠かさずに宝くじを買っている人「億万長者になる人は大体買い続けていた人なので」（３０代女性）というよ