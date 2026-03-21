日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「俯瞰」はなんて読む？「俯瞰」という言葉を見たことはありますか？1文字目は読めそうだけれど、2文字目がなかなか難しいですね。いったい、「俯瞰」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？