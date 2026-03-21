２００３年センバツ準々決勝で延長１５回引き分け再試合の熱戦を演じた両校の２３年ぶりの再戦で、東洋大姫路の背番号１１の左腕・下山大翔（３年）が好投した。身長１６６センチ、６９キロと小柄な左腕は、２３年前のエース左腕・グエン・トラン・フォク・アンと重なる。「自分も技巧派なので、同じタイプだと思う」という“アン２世”が花咲徳栄打線を翻弄した。「カットボールが良かった」と６回１死までノーヒット投球。