お笑いトリオの「ネルソンズ」青山フォール勝ちが２１日までに自身のインスタグラムを更新し、息子の卒業式に参加したことを明かした。青山は先月２５日に放送されたＴＢＳ系列のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」で、１０年以上付き合ってきた彼女に「フラッシュモブ」でプロポーズし見事に成功。女性には中学３年の息子がおり、３人での結婚生活をスタートさせていた。青山は「息子の卒業式に行ってきました」と書